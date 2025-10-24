ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Code oranje in het Waddengebied beëindigd

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 5:17
anp241025033 1
DE BILT (ANP) - Code oranje in het Waddengebied vanwege zware windstoten door storm Benjamin is sinds 03.06 uur maandagochtend beëindigd. Dat laat het KNMI weten.
Wel geldt nog code geel in de kustregio's. Daar is nog kans op zware windstoten. Hiervan kan vooral het verkeer hinder ondervinden. Geleidelijk neemt de wind af, het laatst in het Waddengebied.
De windstoten komen uit westelijke richting en liggen tussen 75 en 100 kilometer per uur. De zwaarste windstoten worden in het Waddengebied verwacht.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536331057

Neem een kijkje in de woning van CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal, zie foto's

ANP-203335321

Russen ziedend vanwege Trumps oliesancties: "De VS zijn onze vijand, oorlogsdaad tegen Rusland"

159890225_m

Nieuwe behandeling halveert cholesterol zonder bijwerkingen

shutterstock_2522069435

Er kunnen miljoenen huizen bij zonder veel te bouwen en nieuwe steden

ANP-536660685

Verraad? Esmah Lahlah, tweede op de GL/PvdA-lijst, heeft stiekem gesolliciteerd naar een andere baan

ANP-537372625

Vergeet de sinaasappel: deze 5 vruchten bevatten veel meer vitamine C

Loading