Code oranje in het Waddengebied beëindigd

DE BILT (ANP) - Code oranje in het Waddengebied vanwege zware windstoten door storm Benjamin is sinds 03.06 uur maandagochtend beëindigd. Dat laat het KNMI weten.

Wel geldt nog code geel in de kustregio's. Daar is nog kans op zware windstoten. Hiervan kan vooral het verkeer hinder ondervinden. Geleidelijk neemt de wind af, het laatst in het Waddengebied.

De windstoten komen uit westelijke richting en liggen tussen 75 en 100 kilometer per uur. De zwaarste windstoten worden in het Waddengebied verwacht.