WK-zilver voor baanrenner Dorenbos op onderdeel scratch

Sport
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 2:08
anp241025006 1
SANTIAGO (ANP) - Yanne Dorenbos heeft op de tweede dag van de WK baanwielrennen in Chili het zilver veroverd op het onderdeel scratch. De 25-jarige Castricummer moest in de sprint alleen de Duitser Moritz Augenstein voorlaten. Het brons ging naar de Nieuw-Zeelander Campbell Stewart.
Op het niet-olympische onderdeel scratch sprint een groep renners na veertig ronden (10 km) om de winst.
Met Vincent Hoppezak rijdt hij in Santiago zondag ook nog de koppelkoers, het onderdeel waarop het duo het goud won op de Europese kampioenschappen vroeg in het jaar in het Belgische Zolder. Daar pakte Dorenbos ook zilver op de puntenkoers. Vorig jaar verraste hij bij zijn WK-debuut met brons op het omnium.
