Verdachte grote brand bij Los Angeles ontkent schuld

door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 5:19
LOS ANGELES (ANP) - De man die wordt verdacht van het aansteken van de grote brand in de buurt van Los Angeles begin dit jaar, heeft donderdag de beschuldigingen van brandstichting tegen hem ontkend. De zaak begint op 16 december.
Bij de brand in het rijke Pacific Palisades kwamen 12 mensen om het leven. Duizenden gebouwen raakten beschadigd. De brand werd pas na 24 dagen geblust, met 129 miljard euro schade als gevolg.
De man werd in Florida opgepakt, maar staat in Californië terecht voor een federale rechtbank.
