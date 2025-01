Code oranje in Limburg en Brabant uitgebreid

DE BILT (ANP) - In Limburg en Noord-Brabant is donderdag code oranje van kracht om sneeuw en gladheid, meldt het KNMI. De weerwaarschuwing voor de twee provincies geldt vanaf het begin van de nacht tot 16.00 uur. Aanvankelijk zou de waarschuwing vanaf 06.00 uur gelden en van kracht blijven tot 12.00 uur. Het KNMI waarschuwt dat het openbaar vervoer en wegverkeer in de provincies in de ochtendspits veel overlast kunnen ondervinden.

Woensdagavond is in het zuiden van Limburg 5 tot 8 centimeter sneeuw gevallen. In de nacht sneeuwt het tijdelijk minder en regent het in Limburg. Vroeg in de ochtend gaat het opnieuw sneeuwen. De meeste sneeuw wordt verwacht in het oosten van Brabant en Limburg.

Ook in Gelderland kan sneeuwval gladheid veroorzaken. In die provincie geldt code geel. Aan het begin van de middag trekt de sneeuw weg naar Duitsland.