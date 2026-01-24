ECONOMIE
Code oranje ook in Groningen voorbij

Samenleving
door anp
zaterdag, 24 januari 2026 om 17:33
anp240126104 1
DE BILT (ANP) - Ook in Groningen is code oranje vanwege gladheid door ijzel voorbij, meldt het KNMI. In de provincie gold de weerwaarschuwing tot 17.00 uur. Eerder was ook in Overijssel en Drenthe code oranje van kracht.
Inmiddels geldt code geel voor Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en de Waddeneilanden vanwege plaatselijke gladheid door bevriezing van wegen. De waarschuwing duurt tot zondagmiddag.
Door de gladheid gebeurden zaterdag meerdere ongelukken. Zo belandde op de A7 bij het Groningse Sappemeer een voertuig in de vangrail en botsten daar ook een vrachtwagen en auto.
