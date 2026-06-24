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Code rood treft donderdag ruim driekwart van de Franse bevolking

Samenleving
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 18:05
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PARIJS (ANP/AFP) - In Frankrijk geldt donderdag code rood wegens extreme hitte in nog meer gebieden. De hoogste waarschuwing geldt dan voor 72 departementen, 14 meer dan woensdag. Daar woont meer dan driekwart van de Franse bevolking, aldus persbureau AFP.
Dat meldt op basis van een berekening dat zo'n 51,1 miljoen mensen te maken krijgen met code rood. De Franse weerdienst waarschuwt de departementen in het zuidoosten van het land met code oranje of geel voor de verwachte hitte.
Frankrijk kampt sinds vorige week met een hittegolf die recordhoge temperaturen met zich meebrengt en waarschijnlijk nog dagen aanhoudt. Zo beleefde het land dinsdag met gemiddeld 29,8 graden de warmste dag sinds begin metingen in 1947. Het werd woensdag op meerdere plekken meer dan 40 graden, waaronder in Parijs.
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