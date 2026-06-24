Lamens strandt als laatste Nederlandse in kwalificaties Wimbledon

LONDEN (ANP) - De Nederlandse tennissters ontbreken dit jaar na Roland Garros ook in het enkelspel van Wimbledon. Suzan Lamens was als laatste tennisster actief in de kwalificaties van het Engelse grandslamtoernooi, maar ze strandde in de tweede ronde. De 26-jarige Zuid-Hollandse verloor in drie sets van Elena Pridankina uit Rusland: 5-7 6-4 3-6.

Anouk Koevermans en Arantxa Rus werden eerder in de eerste ronde uitgeschakeld. Ook Max Houkes en Guy den Ouden verloren in de eerste ronde van de kwalificaties.

Lamens kreeg tegen Pridankina, de nummer 206 van de wereldranglijst, één breakpoint in de eerste set, maar kon dat niet verzilveren. De Russin sloeg op haar eerste breakpoint op 6-5 wel toe. Lamens, die zelf op de 129e plaats staat, herstelde zich door meteen op de opslagbeurt van haar tegenstander te winnen in de tweede set en daarmee ook de set. In de derde set leverde ze zelf haar servicegame in. Ze brak nog wel terug, maar verloor daarna opnieuw haar opslagbeurt. Op 5-3 benutte Pridankina haar eerste matchpoint.