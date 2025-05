Coenradie: 4100 cellen minder in 2029 als er geen extra geld komt

Staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie) moet in 2029 4100 cellen sluiten als er geen extra geld voor de gevangenissen komt. Dat zegt ze tijdens een werkbezoek aan een Huis van Bewaring in Rotterdam. De PVV-bewindsvrouw heeft 500 miljoen euro nodig om de problemen in de gevangenissen op te lossen, maar kreeg dat geld tijdens de bijstelling van de begroting niet.

Die 500 miljoen is grotendeels nodig voor onderhoud van bestaande inrichtingen om de veiligheid te verbeteren en te waarborgen. "Het gaat niet om een likje verf, maar op last van de brandweer. Dat we bijvoorbeeld werken aan de brandveiligheid."

Eerder meldde Coenradie in een brief aan de Tweede Kamer dat dit jaar het tekort aan cellen tussen de 200 en 300 zal liggen, ondanks alle genomen maatregelen.

'Perspectief zwarter dan zwart'

Coenradie houdt de hele coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB verantwoordelijk voor het financiële tekort, omdat deze partijen ook voorstander zijn van zwaardere straffen. "Het perspectief is zwarter dan zwart. Dan vind ik dat je als hele coalitie moet opstaan en zeggen: dat gaan we realiseren. En dan moet er ook boter bij de vis."

Het dossier gevangenissen leidde de afgelopen maanden tot spanningen in het kabinet en de coalitie nadat Coenradie had besloten om gevangenen in bepaalde gevallen eerder vrij te laten. Coalitiepartijen PVV, VVD en BBB wilden dit via een motie tegenhouden, maar NSC was het daarmee niet eens. De motie werd uiteindelijk niet aangenomen.