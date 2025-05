Microsoft en Facebook-eigenaar Meta flink hoger op Wall Street

NEW YORK (ANP) - Microsoft en Meta Platforms behoorden donderdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De twee techbedrijven kwamen met sterke kwartaalresultaten en lijken vooralsnog weinig last te hebben van de handelsoorlog van president Donald Trump.

Softwareconcern Microsoft (plus 10 procent) bleef goede zaken doen met zijn cloudtak Azure. Via de clouddiensten kunnen klanten hun eigen AI-applicaties bouwen op de technologie van OpenAI, waarin Microsoft fors investeert.

Meta steeg ruim 6 procent. Topman Mark Zuckerberg sprak van een sterke start van het jaar. Meta gaat ook meer investeren in onder meer de ontwikkeling van taalmodellen en chatbots.

De beter dan verwachte resultaten van Microsoft en Meta zorgden voor een positieve stemming op Wall Street. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 40.806 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,8 procent tot 5613 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,8 procent tot 17.758 punten.