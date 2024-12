Coenradie werkt aan 'businesscase' voor huur cellen in Estland

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie) werkt samen met Estland aan een "businesscase" om cellen in dat land te huren. Dat schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Ze kijkt onder meer of de Nederlandse wet voor gevangenissen kan gelden op Ests grondgebied, en of de Estse gevangenis kan voldoen aan de eisen uit deze wet.

"Zo wordt er gekeken of het mogelijk is voor Estland het Nederlandse dagprogramma uit te voeren, hoe voldaan kan worden aan de rechten van de Nederlandse gedetineerden en hoe Nederlandse gedetineerden naar Estland vervoerd kunnen worden", schrijft Coenradie. "Ook worden de financiële en logistieke consequenties uitgewerkt." Later besluiten Nederland en Estland of ze willen gaan onderhandelen over de mogelijke huur.

Coenradie was eind september in Tartu, Estland om de gevangenis te bekijken. Het idee om daar cellen te huren was in oktober "alleen nog maar verkennend", zei ze destijds in een commissiedebat. Inmiddels wordt dus al nagedacht over de logistiek.