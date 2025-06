Coenradie wil nog niet zeggen of ze in kabinet blijft

Staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie, PVV) wil voorafgaand aan de extra ministerraad na de coalitiebreuk nog niet zeggen of ze in het demissionaire kabinet wil blijven. PVV-leider Geert Wilders sommeerde zijn bewindslieden terug te treden, maar Coenradie zegt eerst in de ministerraad over de ontstane situatie te willen praten.

De bewindsvrouw distantieerde zich meermaals van de partij waarvoor zij in het kabinet zit. In Den Haag werd openlijk gespeculeerd of zij naar een andere partij zou overstappen. Een zichtbaar geëmotioneerde Coenradie zei het vooral "een verdrietige dag" te vinden. "Niemand schiet hier wat mee op."