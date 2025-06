ING-econoom voorziet onzekerheid en vertraging na val coalitie

AMSTERDAM (ANP) - Het uiteenvallen van de coalitie door het opstappen van de PVV kan extra onzekerheid en vertraging van noodzakelijke overheidsmaatregelen veroorzaken. Daarvoor waarschuwt Bert Colijn, hoofdeconoom voor Nederland bij ING. Dat is volgens hem niet goed voor de Nederlandse economie.

Colijn stelt dat onze economie en overheidsfinanciën in "best goede staat" verkeren, vergeleken met sommige landen om ons heen. Maar in de huizenmarkt, de arbeidsmarkt, de klimaattransitie, de stikstofproblematiek en het overvolle elektriciteitsnet zijn er ook dossiers die de afgelopen tijd zijn blijven liggen.

Een kwestie als het overvolle stroomnet drukt op de economische groei omdat bedrijven moeten wachten op een aansluiting op het net, legt Colijn uit. Volgens hem is het belangrijk dat er op deze dossiers snel de juiste maatregelen worden genomen. Ook ziet hij in de defensie-uitgaven een onderwerp waarover binnenkort belangrijke keuzes moeten worden gemaakt.