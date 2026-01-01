Minderjarige verdachte dodelijk vuurwerkongeluk Nijmegen vrij

NIJMEGEN (ANP) - De verdachte van betrokkenheid bij de dood van een jongen door vuurwerk tijdens de jaarwisseling in Nijmegen is donderdagmiddag door de politie vrijgelaten. Het gaat om een minderjarige. Deze persoon dient zich wel beschikbaar te houden voor het verdere onderzoek, meldt de politie.

Kort na middernacht overleed het slachtoffer door de ontploffing van vuurwerk aan de Meeuwse Acker in de wijk 't Acker in Nijmegen. Volgens de Gelderlander was hij 16 jaar oud. Eerder meldde de krant dat hij 17 was. De politie wil over de identiteit van het slachtoffer verder niets kwijt.

De politiewoordvoerder verwacht dat het onderzoek nog geruime tijd in beslag zal nemen. Daarbij wordt onder meer gekeken "of anderen een verwijtbare rol hebben gespeeld bij deze tragische gebeurtenis".