Comité: draagvlak 4 en 5 mei ongewijzigd, meer angst voor AI

AMSTERDAM (ANP) - Het draagvlak onder Nederlanders voor de dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei, is nagenoeg hetzelfde gebleven in vergelijking met vorig jaar. Dit blijkt uit het jaarlijkse Nationaal Vrijheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Van de 1199 ondervraagden zegt 79 procent de Nationale Herdenking belangrijk of heel belangrijk te vinden. Dat in vergelijking met 80 procent vorig jaar. Daarnaast zegt 80 procent vorig jaar te hebben deelgenomen aan een activiteit rondom Bevrijdingsdag of er op een andere manier bij stilgestaan te hebben.

De ondervraagden maken zich, net als eerder, het meest zorgen om oorlog (53 procent), maar opvallend is dat de zorgen om AI (kunstmatige intelligentie) en de invloed van big tech zijn toegenomen: van 1 op de 5 in 2025 naar een kwart nu.