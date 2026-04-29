Nog veel vragen na steekincident Olympisch Stadion op Koningsdag

door anp
woensdag, 29 april 2026 om 11:21
AMSTERDAM (ANP) - Er is nog veel onduidelijk over de steekpartij op de avond van Koningsdag in het Olympisch Stadion in Amsterdam. De politie is op zoek naar beelden van het incident en vraagt getuigen zich te melden.
Aan de steekpartij, waarbij twee mannen (21 en 29 jaar) uit Rotterdam gewond raakten, ging mogelijk een ruzie vooraf. Het gebeurde na afloop van het Koningsdagfestival Kingsland, kort voor 21.00 uur. De slachtoffers werden behandeld in het ziekenhuis maar waren wel aanspreekbaar, zegt een woordvoerster van de politie. Hoe de steekwonden zijn toegebracht is nog niet duidelijk.
Twee mannen zijn aangehouden. De ene is een 22-jarige Rotterdammer die zelf ook verwondingen opliep. Ook hij is behandeld in het ziekenhuis en zit nu nog vast. De andere verdachte is een 26-jarige Schiedammer. Hij is naar huis gestuurd in afwachting van het verdere onderzoek.
