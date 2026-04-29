8 dingen die je nog niet wist over tweelingen

Tweelingen fascineren ons al eeuwen: van mythen over telepathie tot realityshows over ‘identieke’ broers en zussen. Toch wijkt de wetenschap geregeld af van het romantische beeld.

Een-eiig is niet altijd identiek. Een-eiige tweelingen delen hetzelfde DNA, maar niet dezelfde vingerafdrukken, levensloop of gezondheid. Epigenetische verschillen – hoe genen aan- en uitgaan – lopen al in de baarmoeder uiteen en stapelen zich in de loop van het leven op. De kans op een tweeling is deels maakbaar. Het aantal tweelinggeboorten is wereldwijd sterk gestegen, vooral door vruchtbaarheidsbehandelingen en hogere gemiddelde leeftijd van moeders. Vrouwen van rond de 35 ovuleren vaker met meerdere eicellen en ivf vergroot de kans dat er twee embryo’s innestelen. Tweelingen zijn een laboratorium voor de mens. Sinds de jaren zestig gebruiken onderzoekers tweelingen om uit te pluizen wat genetisch is en wat door omgeving wordt bepaald. Zo weten we dat eigenschappen als lengte en politieke voorkeur deels erfelijk zijn, maar sterk worden gekleurd door opvoeding, cultuur en toeval. Ze delen de baarmoeder, maar niet dezelfde start. Zelfs eeneiige tweelingen krijgen in de baarmoeder niet dezelfde bloedvoorziening of ruimte. Dat verklaart waarom het ene kind zwaarder of kwetsbaarder wordt geboren dan het andere, met soms blijvende gevolgen voor gezondheid en stressreacties. Telepathie is eerder training dan ‘gave’. Veel tweelingen herkennen elkaars stemming razendsnel, maar dat komt vooral door jarenlange oefening in micro-signalen, gedeelde routines en een extreem gedeeld referentiekader – niet door gedachten lezen. Een tweelingbrein verwerkt de wereld anders. Tweelingen groeien op met een ‘evenknie’ die voortdurend spiegelt, corrigeert en concurreert. Dat versterkt sociale vaardigheden zoals perspectief nemen, maar kan ook zorgen voor scherpere gevoeligheid voor vergelijking en rivaliteit. Tweelingen raken hun ‘rol’ moeilijk kwijt. In veel families ontstaat vroeg een rolverdeling: de rustige en de drukke, de zorgzame en de rebelse. Die etiketten werken lang door – ook als de werkelijkheid allang minder zwart-wit is dan ouders en omgeving denken. Samen opgroeien is geen garantie op gelijke kansen Onderzoek naar uit huis geplaatste of geadopteerde tweelingen laat zien dat dezelfde genetische start kan uitmonden in totaal verschillende levens. Opleidingsniveau, inkomen en gezondheid lopen vaak sterk uiteen als de omgeving radicaal verschilt.

Tweelingen in cijfers In Nederland worden jaarlijks ruim 3.000 tweelingparen geboren, goed voor ongeveer 3 procent van alle geboorten. Wereldwijd is het aandeel tweelinggeboorten sinds de jaren tachtig met ongeveer een derde gestegen, vooral in rijke landen met veel IVF-klinieken. In sommige West-Afrikaanse landen, zoals Nigeria, komen spontane tweelingen juist opvallend vaak voor, waarschijnlijk door genetische factoren en voeding. Tweelingonderzoek laat bovendien zien dat bij veel eigenschappen – van lengte tot opleidingsniveau – ruwweg 30 tot 50 procent door erfelijke aanleg wordt bepaald en de rest door omgeving en toeval.

Q&A – veelgestelde vragen over tweelingen

Zijn tweelingen echt ‘telepathisch’? Onderzoek laat zien dat er geen hard bewijs is voor werkelijke gedachtenoverdracht tussen tweelingen. Psychologen verklaren de beroemde ‘tweelingtelepathie’ vooral uit een extreem gedeelde omgeving, vergelijkbare persoonlijkheden en jarenlange training in het lezen van elkaars lichaamstaal en routines.

Hoe vaak komen tweelingen in Nederland voor? In Nederland worden de laatste jaren grofweg 2.700 tot 3.000 tweelingparen per jaar geboren. Daarmee gaat het om ongeveer 3 procent van alle geboorten; de kans op een spontane tweelingzwangerschap ligt rond 1 op de 80 à 90 zwangerschappen.

Welke rol speelt ivf? Sinds de jaren tachtig is het aantal tweelinggeboorten wereldwijd sterk toegenomen, vooral door vruchtbaarheidsbehandelingen en het op latere leeftijd krijgen van kinderen. Bij IVF en andere technieken worden (of werden) vaker meerdere embryo’s teruggeplaatst, waardoor de kans op een meerlingzwangerschap stijgt, al proberen artsen dat risico tegenwoordig juist te beperken.

Wat is het Nederlands Tweelingen Register (NTR)? Het Nederlands Tweelingen Register volgt sinds eind jaren tachtig tienduizenden tweelingen en hun familieleden om de invloed van genen en omgeving op gezondheid en gedrag te onderzoeken. Deelnemers vullen op verschillende leeftijden vragenlijsten in, en een deel doet mee aan extra metingen zoals IQ-tests, MRI-onderzoek en genetische analyses.

Lijken eeneiige tweelingen genetisch écht volledig op elkaar? Eeneiige tweelingen delen vrijwel hetzelfde DNA, maar verschillen toch op kleine genetische details en vooral in epigenetische ‘aan/uit’-standjes van genen. Die verschillen ontstaan al in de baarmoeder en worden beïnvloed door voeding, stress en levensstijl, waardoor ook hun gezondheid en levensloop soms verrassend uiteen kan lopen.