Commissie: Defensie handelde jarenlang niet volgens de normen

DEN HAAG (ANP) - Defensie handelde jarenlang niet volgens de geldende normen. Dat concludeert de onafhankelijke commissie die onderzoek heeft gedaan naar het mortierongeval in Mali in 2016 waarbij de militairen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) om het leven kwamen en een derde zwaargewond raakte.

De commissie onder leiding van Peter den Oudsten keek specifiek of individueel nalatig en/of verwijtbaar handelen heeft geleid tot het mortierongeval. Er was vooral sprake van nalatig optreden, maar in drie gevallen ook van verwijtbaar handelen. Minister Ruben Brekelmans (Defensie) gaat kijken of dat rechtspositionele gevolgen moet hebben voor medewerkers.

De nabestaanden zijn blij dat "eindelijk de waarheid boven tafel is gekomen", zei Jennifer Schouten tijdens de presentatie van het rapport. Zij is de weduwe van de omgekomen militair Hoving. Ze heeft net als de commissie kritiek op het ministerie. "Nabestaanden voelden zich vaak niet serieus genomen."

Eerder oordeelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid ook al dat Defensie in deze zaak ernstig is tekortgeschoten.