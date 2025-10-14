Beveiligingsrisico: ondersteuning van Windows 10 stopt per direct, dit moet je doen

Het doek valt voor Windows 10. Vanaf woensdag stopt Microsoft met de ondersteuning van het besturingssysteem dat sinds 2015 op miljoenen computers draait. Dat betekent: geen nieuwe functies meer, geen beveiligingsupdates en dus meer risico op cyberaanvallen.

Hoewel Windows 11 al sinds 2021 beschikbaar is, draait volgens Statcounter nog altijd zo’n 40 procent van de Nederlandse pc’s en laptops op Windows 10. Dat komt neer op zo’n 2 miljoen apparaten, schat de Consumentenbond.

Aanmelden voor beveiligingsupdates

Om gebruikers wat extra tijd te geven, biedt Microsoft nog één jaar lang beveiligingsupdates aan. Maar daar moeten mensen zich wel speciaal voor aanmelden. “In eerste instantie vroegen ze daar 30 dollar voor”, zegt een woordvoerder van de Consumentenbond tegen RTL. “Daar kwam veel kritiek op, dus bieden ze het nu gratis aan als je een Microsoft-account hebt. Maar dit zou iedereen moeten kunnen krijgen, of je nou een account hebt of niet.”

Toch vindt de Consumentenbond dat een jaar veel te kort is. “Er zijn nog zoveel computers die op Windows 10 draaien, dat zijn echt niet allemaal ouderen. Veel van die apparaten doen het gewoon nog goed, maar over een jaar moeten die vervangen worden omdat er geen updates meer voor uitkomen.”

Onbegrijpelijk

Dat Microsoft voor bedrijven tot 2028 updates aanbiedt, maar niet voor consumenten, noemt de bond onbegrijpelijk.

Niet updaten is volgens experts geen optie. Zonder updates blijven kwetsbaarheden openstaan voor hackers. Het Digital Trust Center (DTC) waarschuwt: “Een nieuw beveiligingslek in Windows 10 kan een opening bieden voor cybercriminelen om binnen te dringen. Dat kan leiden tot verlies van bestanden, afpersing en andere schade.”

Het advies van het DTC is dan ook duidelijk: update naar Windows 11 of neem afscheid van Windows 10 op eigen risico.

Zo check je of jouw computer nog veilig is

Twijfel je of jouw pc nog op Windows 10 draait? Dat controleer je eenvoudig. Druk tegelijk op de Windows-toets + R, typ ‘winver’ en druk op Enter. Er verschijnt dan een venster met de details van je Windows-versie.

Blijkt dat je nog Windows 10 gebruikt, kijk dan of je kunt upgraden naar Windows 11. Ga naar Start > Instellingen > Beveiliging en update > Windows Update. Staat er een melding dat je kunt upgraden? Mooi, dan kun je met één klik overstappen.

Zie je geen upgrade-optie, dan is je computer waarschijnlijk te oud voor Windows 11. Maar je kunt je nog wel aanmelden voor extra beveiligingsupdates, de zogenoemde Extended Security Updates. In hetzelfde scherm vind je de knop ‘Nu inschrijven’. Daarmee bescherm je je computer voorlopig nog tegen nieuwe beveiligingslekken; al blijft overstappen op termijn de veiligste keuze.