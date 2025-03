Finland en Oekraïne maken afspraken over defensiesamenwerking

HELSINKI (ANP/RTR) - Finland en Oekraïne hebben een nieuwe overeenkomst gesloten over samenwerking op defensiegebied. Volgens een verklaring van het Finse ministerie van Defensie zullen de landen intensiever samenwerken, onder meer bij het uitwisselen van inlichtingen en de productie van munitie.

Het ministerie kondigde ook een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne aan ter waarde van ongeveer 200 miljoen euro. Er zou onder meer artilleriemunitie worden geleverd voor de strijd tegen de Russische invasiemacht. Oekraïne ontvangt veel wapens uit het buitenland en is volgens recent onderzoek van onderzoeksinstituut SIPRI uitgegroeid tot de grootste wapenimporteur ter wereld.

Het document is ondertekend door de Finse minister van Defensie Antti Häkkänen en zijn Oekraïense ambtgenoot Roestem Oemjerov. De Fin stelde dat de nieuwe overeenkomst in het belang is van beide landen. "Finland en Oekraïne bevinden zich aan dezelfde rand van Europa en we delen vanuit onze historische ervaring het besef van de dreiging van Rusland", aldus de minister.

Geen militairen

Häkkänen herhaalde later dat Finland niet van plan is militairen naar Oekraïne te sturen. Premier Petteri Orpo zei deze week dat Finland actief deelneemt aan de gesprekken over steun aan Oekraïne in een zogeheten coalitie van bereidwillige landen, maar sloot deelname aan een vredesmacht uit. Hij zei dat Finland aan zijn eigen verdediging moet denken. Finland en Rusland delen een grens van meer dan 1300 kilometer.

In Europa wordt de laatste tijd veel gesproken over de eventuele inzet van een Europese vredesmacht in Oekraïne tijdens een wapenstilstand. Rusland heeft afwijzend op die plannen gereageerd. De aanwezigheid van buitenlandse troepen in Oekraïne is niet aanvaardbaar, herhaalde dat land donderdag.