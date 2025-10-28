ECONOMIE
Commissie: meer milieuonderzoek nodig naar plannen Defensie

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 3:57
anp281025005 1
DEN HAAG (ANP) - De precieze milieueffecten van de uitbreidingsplannen die Defensie in Nederland heeft, zijn nog onvoldoende in kaart gebracht. Tot die conclusie komt de Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) dinsdag in een advies aan staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman. De commissie wil meer onderzoek naar onder meer geluidshinder, aantasting van de Waddenzee en de gevolgen voor de natuur.
Defensie presenteerde in mei de uitbreidingsplannen voor onder meer nieuwe munitieopslagen in Overijssel en Friesland, een nieuwe kazerne in Zeewolde en een vliegbasis voor F-35-gevechtsvliegtuigen op Lelystad Airport om zich voor te bereiden op een grootschalig conflict.
Voordat die plannen verder uitgewerkt kunnen worden, is het volgens de commissie nodig dat er meer onderzoek plaatsvindt naar de milieueffecten. "We begrijpen dat in tijden van geopolitieke spanningen het milieubelang wellicht een andere plaats krijgt in de politiek-maatschappelijke afweging. Desondanks blijft het van belang om milieugevolgen goed in beeld te houden", aldus Hans Mommaas, voorzitter van de commissie.
Het kabinet moet nog een oordeel vellen over de plannen van Defensie en het voornemen is dat dit voor het eind van dit jaar gebeurt. Veel van de uitbreidingsplannen moeten vervolgens tussen 2030 en 2035 gerealiseerd worden.
