Venezuela schort energieakkoord met Trinidad en Tobago op

CARACAS (ANP) - De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft maandag aangekondigd dat hij energieafspraken met Trinidad en Tobago heeft opgeschort. De eilandstaat voor de kust van Venezuela verwelkomde dit weekend een Amerikaans oorlogsschip.

Maduro kondigde de onmiddellijke opschorting van de energieovereenkomst aan in een televisietoespraak. Daarin stelde hij ook dat de premier van Trinidad en Tobago, Kamla Persad-Bissessar, van haar land "een vliegdekschip van het Amerikaanse rijk" maakt.

De Verenigde Staten en Trinidad en Tobago houden militaire oefeningen. Het Amerikaanse leger heeft de laatste tijd voor de kust van Venezuela meerdere aanvallen uitgevoerd op boten die drugs zouden smokkelen. De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt Maduro van banden met drugskartels.