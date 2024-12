Commissie wist niet van onderzoek naar ex-EU-commissaris Reynders

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wist niet dat er een onderzoek liep naar mogelijke witwaspraktijken door oud EU-commissaris Didier Reynders (Justitie). "De Commissie is hier niet eerder over geïnformeerd", zei een woordvoerder van de Europese Commissie woensdag. De Commissie heeft ook geen verdere informatie over de zaak.

Als de Belgische autoriteiten contact met de Europese Commissie opnemen, zal zij "natuurlijk met hen samenwerken", aldus een woordvoerder.

Reynders geniet, ook na zijn vertrek als Eurocommissaris per 1 december, zogeheten functionele immuniteit. Het betekent dat voormalige EU-commissarissen "immuniteit genieten voor handelingen die ze in hun officiële hoedanigheid hebben verricht", verduidelijkte de woordvoerder.

Als voormalige EU-commissarissen verplichtingen schenden die ze ook na hun vertrek moeten nakomen, zoals vastgelegd in het Verdrag van de Europese Unie, kunnen de Europese Commissie of de EU-lidstaten naar het Europese Hof van Justitie stappen. "Dat kan beslissingen nemen die bijvoorbeeld van invloed zijn op het pensioen van voormalige leden van het college", zei de woordvoerder, zonder daarbij te willen speculeren over deze specifieke kwestie.