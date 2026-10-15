Compositie III van Piet Mondriaan voor 29,8 miljoen geveild

LONDEN (ANP) - Het schilderij Compositie III van Piet Mondriaan heeft woensdag bij de veiling bij Christie's in Londen ongeveer 29,8 miljoen euro opgebracht.

Het ging voor het eerst onder de hamer. "Compositie III stamt uit het doorbraakmoment in Mondriaans carrière, waarin hij een nieuwe, radicaal abstracte stijl ontwikkelde die de taal van de moderne kunst diepgaand heeft veranderd", aldus Keith Gill, hoofd van de afdeling moderne kunst van Christie's.

Volgens Christie's is Compositie III het belangrijkste werk van Mondriaan (1872-1944) dat naar een Europese veiling gaat sinds 2009. In dat jaar werden Compositie met blauw, rood, geel en zwart (1922) en Compositie I (1920) geveild.

In 2022 werd het tot nu toe hoogste bedrag betaald voor een werk van Mondriaan. Compositie II uit 1930 werd bij Sotheby's in New York verkocht voor 51 miljoen dollar (49,4 miljoen euro).