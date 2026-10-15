Meerdere doden door overstromingen in Istanbul

ISTANBUL (ANP/DPA) - In de Turkse stad Istanbul zijn door overstromingen zeker twee mensen om het leven gekomen. Dat meldt de televisiezender A Haber op X.

Een veertienjarige jongen kwam om het leven toen hij door snelstromend water in een put getrokken werd. Een 34-jarige persoon die de straat wilde oversteken, werd ook meegesleurd door het water en kwam ten val. Deze persoon werd naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar.

De overstromingen zijn het gevolg van sterke regenval. Straten liepen onder water en in verschillende wijken vonden aardverschuivingen plaats. De autoriteiten besloten donderdag scholen te sluiten. Vanaf woensdag werd het gebruik van tweewielige voertuigen verboden.