Conferentie buigt zich over internationale vredesmacht voor Gaza

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikanen organiseren op 16 december in Doha, de hoofdstad van Qatar, een conferentie met partnerlanden over de geplande internationale stabilisatiemacht voor de Palestijnse Gazastrook. Dat hebben twee Amerikaanse functionarissen gemeld.

Naar verwachting zullen meer dan 25 landen vertegenwoordigers naar het overleg sturen. Het gaat in Doha onder meer over de commandostructuur voor de vredesmacht. De toekomstige aanwezigheid van de troepen maakt deel uit van het Amerikaanse vredesplan voor Israël en de Palestijnse Hamasbeweging.

Meerdere landen hebben al aangekondigd manschappen naar Gaza te sturen, zoals Indonesië.

Qatar was samen met Egypte en de Verenigde Staten de belangrijkste bemiddelaar in het bloedige conflict.