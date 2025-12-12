ECONOMIE
Zakenman John Fentener van Vlissingen (86) overleden

Economie
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 20:49
anp121225192
DEN HAAG (ANP) - De bekende zakenman John Fentener van Vlissingen is donderdag op 86-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn investeringsmaatschappij BORON, die een condoleancepagina heeft geopend.
Fentener van Vlissingen was oprichter van de grote zakenreisorganisatie BCD Travel met wereldwijd meer dan 15.000 werknemers. Fentener van Vlissingen laat zijn vrouw Marine, drie kinderen en negen kleinkinderen na.
Volgens zakenblad Quote had Fentener van Vlissingen bij de laatste editie van de Quote 500-lijst een geschat vermogen van 2,9 miljard euro. Hij was ook filantroop.
