Conferentieoord heeft spijt van koekjesreceptbrief aan gemeenten

EPE (ANP) - Het Conferentiehotel Villa Heidebad in Epe heeft spijt van de 'poederbrief' die het aan meerdere gemeenten heeft gestuurd met daarin meel en een recept voor koekjes. De brief zorgde in onder meer het Drentse Tynaarlo voor onrust, omdat niet direct duidelijk was wat de substantie in de brief was. "Het was heel onhandig", zegt Bjarne Pechler, eigenaar van het conferentieoord.

"We hebben er totaal niet over nagedacht dat onze brief kon worden geïnterpreteerd als een poederbrief. Het is verre van wat we wilden bereiken. De intentie was om gemeenten een bedankje te sturen."