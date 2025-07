UNESCO wijst opnieuw op risico's voor erfgoedstatus Waddenzee

PARIJS (ANP) - Tijdens een bijeenkomst in Parijs heeft het VN-Werelderfgoedcomité opnieuw zorgen geuit over het behoud van de Waddenzee. Het stuk zee tussen de Waddeneilanden en het vasteland heeft een werelderfgoedstatus van UNESCO, maar het comité ziet risico's voor deze status. Dat komt door gaswinning, infrastructuurprojecten zoals kabels en waterstofleidingen en de gevolgen van klimaatverandering.

Vooral het ontbreken van definitieve besluiten rond het gaswinningsproject bij Ternaard baart het comité zorgen: de Nederlandse overheid wil dit stoppen, maar mist momenteel nog een juridische basis om het verzoek te weigeren. Toch heeft ook een meerderheid in de Tweede Kamer in 2023 al gezegd dat ze geen gaswinningsproject bij Ternaard wil.

Het comité roept Nederland, Duitsland en Denemarken op om beter samen te werken aan de bescherming van de Waddenzee. Zo dringt UNESCO erop aan om een gezamenlijke bufferzone rond het gebied in te stellen, zodat er één duidelijke beschermingsgrens komt die voor alle drie de landen geldt.

Frank Petersen is namens de Waddenvereniging aanwezig bij de bijeenkomst in Parijs en vindt dat klimaatminister Sophie Hermans aan de slag moet. "We verwachten snel bericht dat nieuwe gaswinning onder het Wad daadwerkelijk wordt voorkomen, en dat daarmee dus de werelderfgoedstatus een stuk zekerder is. Dat is het enige logische antwoord."