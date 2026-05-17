Confrontatie tussen voetbalsupporters bij tankstation langs A28

door anp
zondag, 17 mei 2026 om 15:00
PUTTEN (ANP) - Bij een tankstation langs de A28 bij Putten in Gelderland heeft een confrontatie tussen tientallen voetbalsupporters plaatsgevonden. Daarbij is een auto in brand gestoken, meldt een woordvoerder van de politie Oost-Nederland.
Op X wordt gesuggereerd dat het zou gaan om een confrontatie tussen supporters van Ajax en Feyenoord. Dat kan de woordvoerder niet bevestigen. De politie is nog bezig met uitzoeken wat er precies is gebeurd.
Feyenoord is om 14.30 uur gestart met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, en Ajax op hetzelfde moment met een wedstrijd in en tegen Heerenveen.
