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Congo: aantal bevestigde ebolagevallen stijgt tot bijna 4000

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 4:30
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DAKAR (ANP) - Het aantal bevestigde ebolagevallen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 3973, waaronder 1801 sterfgevallen, zo bleek woensdag uit overheidsgegevens.
De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste die ooit ter wereld is geregistreerd. Alleen de epidemie in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter van omvang.
De Amerikaanse regering heeft extra miljoenen aan steun beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de epidemie. Er wordt nog eens 242 miljoen dollar (ongeveer 209 miljoen euro) uitgetrokken voor humanitaire hulp, zo maakte het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekend.
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