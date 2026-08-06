Treinverkeer tussen Boxmeer en Venray hervat

HEERENVEEN (ANP) - Het treinverkeer tussen Boxmeer en Venray is in de vroege ochtend van donderdag volledig hervat. Dat maakte Arriva bekend.

Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag een paar dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Arriva zette bussen in tussen Boxmeer en Venray. Sinds woensdagmiddag heeft de brandweer de brand in natuurgebied Boschhuizerbergen bij Venray onder controle.

Tussen Boxmeer en Nijmegen reden al geen treinen door werkzaamheden. Daar worden nog steeds bussen ingezet.