Connie Palmen: postuum blij voor Hans dat D66 zo is herrezen

AMSTERDAM (ANP) - Connie Palmen, de weduwe van D66-oprichter Hans van Mierlo, is "postuum heel erg blij voor Hans dat de partij nog steeds van belang blijkt". Dat zegt de schrijfster woensdag tegen het ANP. D66 is in de eerste exitpoll met 27 zetels de grootste partij van Nederland geworden.

"Hans had dit vandaag heel graag willen meemaken", zegt Palmen. "Het links-liberale gedachtegoed waarin hij geloofde, heeft een plek in Nederland. D66 is van belang en is herrezen. Ik vind het geweldig."

Palmen prijst de "bezielende leiding van Rob Jetten, die Nederland heeft weten te overtuigen van de waarde en de noodzaak van de ideeën van de partij".