ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Microsoft verwacht na middernacht herstel van storing Azure

Economie
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 23:24
anp291025435 1
DEN HAAG (ANP) - Microsoft verwacht voor 00.20 uur (Nederlandse tijd) de wijdverbreide storing bij zijn platform voor clouddiensten Azure te hebben verholpen. Problemen met toegang tot een aanzienlijk aantal Azure-diensten begonnen rond 17.00 uur Nederlandse tijd.
Onder andere de NS had daar last van bij zijn reisplanner en kaartautomaten. Ook het dienstenpakket Microsoft 365 werd geraakt door de storing bij Azure. Internationaal meldden veel mensen problemen met Microsofts gameconsole Xbox en bij winkelketen Costco.
De storing ontstond volgens Microsoft door een "onopzettelijke aanpassing" aan bepaalde instellingen. Het bedrijf voerde vervolgens geleidelijk een hersteloperatie uit.
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

Loading