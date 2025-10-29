Microsoft verwacht na middernacht herstel van storing Azure

DEN HAAG (ANP) - Microsoft verwacht voor 00.20 uur (Nederlandse tijd) de wijdverbreide storing bij zijn platform voor clouddiensten Azure te hebben verholpen. Problemen met toegang tot een aanzienlijk aantal Azure-diensten begonnen rond 17.00 uur Nederlandse tijd.

Onder andere de NS had daar last van bij zijn reisplanner en kaartautomaten. Ook het dienstenpakket Microsoft 365 werd geraakt door de storing bij Azure. Internationaal meldden veel mensen problemen met Microsofts gameconsole Xbox en bij winkelketen Costco.

De storing ontstond volgens Microsoft door een "onopzettelijke aanpassing" aan bepaalde instellingen. Het bedrijf voerde vervolgens geleidelijk een hersteloperatie uit.