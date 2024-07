Consumentenbond: stop de schuldenindustrie

DEN HAAG (ANP) - Het systeem van schulden incasseren moet op de schop. Dat vindt de Consumentenbond, die staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming) in een brief oproept maatregelen te nemen. "Bedrijven zouden geen geld mogen verdienen aan andermans schuld. En de kosten mogen niet zó oplopen dat consumenten daardoor steeds dieper in de problemen komen."

De bond geeft aan dat een op de elf huishoudens problematische schulden heeft. "Tegelijkertijd verdient de schuldenindustrie miljarden aan de ellende van consumenten", aldus de bond, die dit immoreel en maatschappelijk onverantwoord noemt. "We moeten af van bedrijven wier businessmodel is gebaseerd op het innen van incassokosten. In 2022 was de gemiddelde winstmarge van incassobureaus 46 procent. Dat zegt genoeg", zegt directeur van de Consumentenbond Sandra Molenaar.