Controle na asbestsanering schiet in derde van gevallen tekort

Samenleving
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 9:44
DEN HAAG (ANP) - Ruim een derde van de achttien gecertificeerde bedrijven die controles uitvoeren na asbestsanering, voert zijn werk niet goed uit. Daardoor worden gebouwen schoon verklaard terwijl er nog asbestresten aanwezig zijn, waarschuwt de Arbeidsinspectie.
Mogelijk geven de bedrijven onterecht schoonverklaringen af omdat het financieel aantrekkelijk is, stelt de toezichthouder. "Door minder tijd te besteden aan controles, kunnen eindinspectie-instellingen meer opdrachten uitvoeren." Daarnaast kiezen saneringsbedrijven zelf welke instelling de eindinspectie verricht, wat een risico op belangenverstrengeling met zich meebrengt. "Een minder strenge eindinspectie kan sneller vaste klanten opleveren, terwijl het saneringsbedrijf kosten bespaart."
De Arbeidsinspectie draagt een aantal oplossingen aan, waaronder een onafhankelijke partij die de eindinspectie-instelling toewijst. Ook steekproefsgewijze hercontroles zouden kunnen helpen.
