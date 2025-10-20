ECONOMIE
Franse minister na Louvre-roof: we hebben gefaald

Samenleving
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 9:39
PARIJS (ANP/RTR) - De Franse minister van Justitie Gérald Darmanin heeft de diefstal van kunststukken uit het Louvre bestempeld als een nationaal falen. Volgens hem heeft de roof het imago van Frankrijk geschaad, omdat het land blijkbaar niet in staat is om topstukken voldoende te beveiligen.
Zondag werden acht kostbare sieraden gestolen uit het Louvre, dat op dat moment al open was voor publiek. De dieven parkeerden in de ochtend een verhuislift op de stoep naast het museum, gingen naar boven en sloegen daar een raam in. Binnen enkele minuten waren ze weer weg en konden ze ontkomen.
"Het is duidelijk dat we hebben gefaald", zei Darmanin in een radio-interview met France Inter. "Dat mensen midden in Parijs een verhuislift konden parkeren, naar boven konden gaan en binnen een paar minuten onbetaalbare juwelen konden pakken, geeft Frankrijk een vreselijk imago."
President Emmanuel Macron omschreef de kunstroof zondag al als een aanval op het Franse culturele erfgoed.
