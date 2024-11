Coöperatie Laatste Wil gaat kijken naar problemen in organisatie

HAARLEM (ANP) - De Coöperatie Laatste Wil (CLW) gaat een commissie vormen die zich gaat richten op alle mogelijke vragen of problemen die er leven in de organisatie. Ook komt er een werkgroep die gaat onderzoeken of het mogelijk is het zelfdodingsmiddel genaamd 'middel X' legaal in Nederland te verspreiden. Dat is zaterdag besloten in een algemene ledenvergadering, heeft voorzitter Rob van Doorn laten weten.

Twee weken geleden ontving het bestuur een brief van een lid dat zijn zorgen uitte over de bijwerkingen van het middel, zoals ongecontroleerde bewegingen. Toen liet CLW weten informatie over mogelijke bijwerkingen aan te scherpen en beschikbaar te maken voor niet-leden. Ook zegt de coöperatie niet meer dat het middel leidt tot een 'humane' dood, maar een 'menselijke' dood. "Er zijn bijwerkingen. Dat is geen geheim, we moeten er niet moeilijk over doen", aldus Van Doorn.

Tijdens de vergadering kwam een motie tegen het bestuur aan bod, omdat een aantal leden van oordeel was "dat het bestuur in de afgelopen periode te weinig heeft gedaan". Het bestuur kan aanblijven, laat Van Doorn weten, maar er komt wel een commissie die mogelijke problemen die er leven in de organisatie in kaart gaat brengen.

Het zelfdodingsmiddel kopen en bezitten is niet strafbaar. Dat is het wel als het middel wordt verkocht en iemand eraan overlijdt. Dan kan er sprake zijn van hulp bij zelfdoding.