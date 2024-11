Veel Nederlanders bij Belgische raveparty, zegt burgemeester

PEER (ANP) - In Peer in Belgisch Limburg is sinds vrijdagavond een illegale raveparty aan de gang. Volgens de burgemeester van het stadje ten zuiden van Eindhoven zijn veel Nederlanders op het feest afgekomen.

Burgemeester Steven Matheï zei in Belgische media dat er zo'n duizend feestvierders aanwezig zijn of waren op het terrein van een leegstaand meubelbedrijf.

De politie heeft de boel rond het terrein afgezet en voert in de omgeving alcohol- en drugscontroles uit. Vijf mensen zijn aangehouden voor drugsgerelateerde feiten en twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het feest zelf is nog niet stilgelegd. De burgemeester zegt het belangrijk te vinden dat op een veilige manier voor zowel hulpdiensten als de aanwezigen een einde aan de rave wordt gemaakt.