Is padel de gezondste sport van het moment? Wetenschappers zien opvallende voordelen

Padel is allang geen hype meer. De racketsport is niet meer weg te denken in het Nederlandse sportbeeld. Spelers buitelen over elkaar heen om op spitsuren een baan te bemachtigen. Tennisbanen worden opgeofferd en sporthallen opgetuigd, overal wint de ommuurde kooi aan terrein. En nu mengen ook wetenschappers zich in het spel. Want wat doet padel eigenlijk met lichaam en geest

Op de kleinere baan, waar de bal via de wanden terugkaatst, duren rally’s langer dan bij tennis. Spelers staan zelden stil en moeten continu anticiperen. Die mix van beweging en bliksemsnelle keuzes intrigeert onderzoekers. “Padel zou wel eens een van de beste middelen van deze eeuw kunnen zijn om een zittende leefstijl tegen te gaan”, zegt Francisco Pradas, sportwetenschapper en hoogleraar aan de Universiteit van Zaragoza.

Hartslag omhoog, hoofd scherp

Het gesloten speelveld houdt spelers in een constante flow. Studies tonen verbeteringen in sprintsnelheid, handknijpkracht en rompstabiliteit. Maar het gaat verder dan het opbouwen van spierballen. Tijdens het spel moeten positie, timing en balbaan razendsnel worden ingeschat. Die combinatie van inspanning en besluitvorming wordt gelinkt aan een stijging van BDNF, een eiwit dat cruciaal is voor hersengezondheid.

Volgens Pradas zit de magie in de balans. “De intensiteit en fysieke belasting zijn relatief goed te reguleren door de manier waarop het spel wordt gespeeld”, vertelt hij tegen National Geographic. Dankzij het kleinere veld en langere rally’s blijft de hartslag verhoogd zonder dat je continu maximale sprints hoeft te trekken. Daardoor is padel ook toegankelijk voor beginners.

Tussen tennis en pickleball

Padel bevindt zich ergens tussen tennis en pickleball. “Het veld is kleiner en je staat dichter bij elkaar, waardoor de bal snel terugkomt en de uitwisselingen kort en scherp zijn”, legt voormalig tenniscoach George Thomas uit. Minder lange loopacties dus, en de sport wordt vaak met dubbels gespeeld, wat de fysieke belasting drukt.

Vergeleken met squash of badminton ligt de cardiovasculaire piek lager, terwijl het intensiever is dan pickleball. Het resultaat is veel beweging en minder fysieke problemen.

Minder blessures

Blessurecijfers ondersteunen dat beeld: gemiddeld drie blessures per duizend speeluren. Elleboogklachten komen voor, maar zijn meestal mild. Wel staan veel studies nog in de kinderschoenen en zijn onderzoeksgroepen klein.

Wat padel vooral uniek maakt? De combinatie van sociale interactie, constante beweging en cognitieve prikkels. In een tijdperk van bureaustoelen en schermen biedt de sport de ideale mix: actief zijn zonder je lichaam te slopen en je brein krijgt er gratis training bij.