Corona-oplichter (61) moet ruim 3 ton aan Staat betalen

DEN HAAG (ANP) - Een 61-jarige man uit Hillegom is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot het betalen van 302.000 euro aan de Nederlandse staat. Pieter K. heeft mensen opgelicht en het geld dat hij inzamelde aan privé-uitgaven besteed.

K. is de oprichter en bestuurder van wat hij de Buiten Parlementaire Onderzoekscommissie 2020 (BPOC2020) noemde. Hij beheerde de website van de BPOC2020 en ook die van 'doezelfnormaal.nl'. Beide websites gingen over de coronapandemie en uitten kritiek op het coronabeleid van de overheid.

De Hillegommer vermeldde op de website van de BPOC2020 dat er verklaringen waren afgenomen van tachtig agenten over politiegeweld bij coronademonstraties. Een notaris zou de identiteit van de agenten hebben gecontroleerd en video-opnames van die verklaringen in een kluis bewaren. Op de website van doezelfnormaal.nl was te lezen dat er aangifte was gedaan tegen de premier en twee ministers.

De man bleek de verklaringen te hebben verzonnen en akten te hebben vervalst.