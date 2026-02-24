ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran: akkoord met VS binnen bereik, mits diplomatie voorop staat

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 20:09
anp240226206 1
TEHERAN (ANP/RTR) - Een deal tussen Iran en de Verenigde Staten is "binnen bereik, mits diplomatie de prioriteit krijgt". Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi op X. Volgens Araghchi streeft Iran ernaar "in de kortst mogelijke tijd" een "eerlijke en rechtvaardige" deal te sluiten met de VS. Ook herhaalde hij eerdere claims van Iran; het land zou slechts "vreedzame" kerntoepassingen op het oog hebben.
Zondag zei Araghchi al tegen het Amerikaanse CBS News dat hij denkt dat er nog steeds "goede kans" is op een akkoord met de Amerikanen. Araghchi spreekt donderdag in Genève met de Amerikaanse gezant Steve Witkoff. Verwacht wordt dat ook Jared Kushner zich bij die gesprekken aansluit.
Volgens The Times of Israel zou Iran bereid zijn de VS voor te stellen om de helft van zijn 60 procent verrijkte uranium onder te brengen in een ander land. De andere helft zou dan worden verarmd. Bevestigd zijn die berichten echter niet.
loading

POPULAIR NIEUWS

20260219-russia-putin

“Poetin is er niet in geslaagd Oekraïne te vernietigen, maar hij is er wel in geslaagd Rusland te vernietigen.”

ANP-529662102

Britse oma zes weken vast in VS: ‘Ga niet, het is daar totaal losgeslagen’

ANP-483575529

Waar Mona Keijzer komt, komt ruzie

TELEMMGLPICT000464955492_17716068767970_trans_NvBQzQNjv4BqN5h5Uk2iAalN1WngMjIB8KA7XnyAa7h0BY1qE0kp2IU

Vrouw verliest alle ledematen na lik van haar hond

ANP-477529951

GGD slaat alarm over isolatieschuim: ‘Mensen per direct hun huis uit’

166512789_m

Veel fysiotherapeuten houden ermee op. Waarom?

Loading