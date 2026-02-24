Iran: akkoord met VS binnen bereik, mits diplomatie voorop staat

TEHERAN (ANP/RTR) - Een deal tussen Iran en de Verenigde Staten is "binnen bereik, mits diplomatie de prioriteit krijgt". Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi op X. Volgens Araghchi streeft Iran ernaar "in de kortst mogelijke tijd" een "eerlijke en rechtvaardige" deal te sluiten met de VS. Ook herhaalde hij eerdere claims van Iran; het land zou slechts "vreedzame" kerntoepassingen op het oog hebben.

Zondag zei Araghchi al tegen het Amerikaanse CBS News dat hij denkt dat er nog steeds "goede kans" is op een akkoord met de Amerikanen. Araghchi spreekt donderdag in Genève met de Amerikaanse gezant Steve Witkoff. Verwacht wordt dat ook Jared Kushner zich bij die gesprekken aansluit.

Volgens The Times of Israel zou Iran bereid zijn de VS voor te stellen om de helft van zijn 60 procent verrijkte uranium onder te brengen in een ander land. De andere helft zou dan worden verarmd. Bevestigd zijn die berichten echter niet.