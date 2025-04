Corporaties: huurbevriezing bedreigt bouw tienduizenden huizen

DEN HAAG (ANP) - Woningcorporaties kunnen de komende jaren tienduizenden minder huizen bouwen op de krappe woningmarkt door de huurbevriezing die de coalitiepartijen zijn overeengekomen in de voorjaarsnota. Dit stelt branchevereniging Aedes. Ook moeten honderdduizenden huurders volgens de corporaties daardoor langer wachten tot hun huis wordt verduurzaamd. "Bevriezen van de huren lijkt makkelijk scoren, maar de coalitie laat vooral woningzoekenden aan hun lot over", zegt Aedes-voorzitter Liesbeth Spies over de maatregel voor de sociale huursector dit en volgend jaar.

Corporaties moeten nu bekijken welke projecten ze moeten schrappen, meent Spies. "Dat kan niet anders. En dat terwijl we concrete afspraken met het kabinet hebben gemaakt over onze investeringen voor de komende tien jaar. Die Woontop blijkt nu dus een farce. Ik vind het verbijsterend, deze coalitie blijkt onbetrouwbaar."

Zonder huurverhoging in 2025 en 2026 verdampt 53 miljard euro aan investeringscapaciteit tot 2030, aldus Aedes. Dat betekent volgens de branchevereniging dat 185.000 huizen niet gebouwd kunnen worden.

Spies: gevolgen veel groter

Eerder woensdag waarschuwde Spies nog dat 90.000 minder huurhuizen gebouwd kunnen worden als de huren in 2026 niet omhoog mogen. Nu in de voorjaarsnota is afgesproken dat dit ook in 2025 niet mag gebeuren zijn de gevolgen volgens de woordvoerder veel groter. "Dit zou echt desastreus zijn."

Spies stelt dat de coalitie zich met de bevriezing niet aan afspraken houdt die het kabinet en het bedrijfsleven hebben gemaakt om het huizentekort te verminderen. Ze zegt dat Aedes "zeker" kijkt naar juridische stappen hierover.