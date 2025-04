Winkelverkopen VS in maart gestegen in aanloop naar heffingen

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De winkelverkopen in de Verenigde Staten lieten in maart de sterkste stijging zien in ruim twee jaar tijd. Consumenten gaven 1,4 procent meer uit dan in februari, vooral aan auto's, komt naar voren uit nieuwe cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel. Consumenten leken zich daarmee voor te bereiden op de effecten van de Amerikaanse importheffing op auto's.

De importheffing op auto's van 25 procent werd in april ingevoerd. De verwachting is dat consumenten daardoor duizenden dollars meer kwijt zijn voor een nieuwe wagen. De Amerikaanse president Donald Trump onderzoekt nog bepaalde vrijstellingen op de heffingen van 25 procent. Als auto's niet worden meegenomen in de cijfers, steeg de winkelverkoop in de VS in maart met 0,5 procent.