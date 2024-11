Corruptieonderzoek naar Spaanse ex-minister en bondgenoot Sánchez

MADRID (ANP/AFP) - In Spanje is een corruptieonderzoek geopend naar oud-minister José Luis Ábalos, een voormalige bondgenoot van premier Pedro Sánchez. Hij wordt onder meer verdacht van omkoping en machtsmisbruik bij het afsluiten van contracten voor mondkapjes tijdens de coronapandemie.

Ábalos was tot begin dit jaar lid van dezelfde partij als Sánchez, de linkse PSOE, en was tussen 2018 en 2021 de minister van Transport. Afgelopen februari werd zijn assistent al gearresteerd omdat hij geld zou hebben aangenomen in ruil voor het faciliteren van de deal over de mondkapjes. Ábalos werd toen zelf nog nergens van beschuldigd, maar hij kwam wel binnen zijn eigen partij onder druk te staan om af te treden als parlementariër. Hij zei onschuldig te zijn en weigerde op te stappen, waarna de PSOE hem uit de partij zette.

De politie zegt nu wel bewijs te hebben dat de minister betrokken was en mogelijk "financiële compensatie" heeft gekregen in de vorm van een huis in Cadiz. Ook zou het bedrijf dat de mondkapjes leverde de huur hebben betaald van een appartement in Madrid, waar een vrouw woonde "die banden zou hebben met Ábalos".