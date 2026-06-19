Costa: EU zal geen bemiddelaar zijn tussen Oekraïne en Rusland

BRUSSEL (ANP) - De EU zal geen bemiddelaar zijn in gesprekken tussen Oekraïne en Rusland, herhaalde voorzitter van de EU-leiders António Costa na afloop van de EU-top. Costa kreeg chagrijn over zich heen nadat zijn team eerder deze week had geprobeerd contact te zoeken met Rusland.

De EU kan geen bemiddelaar zijn tussen de twee, omdat het altijd aan de kant van Oekraïne heeft gestaan, zei Costa. De EU heeft wel altijd gezegd aan de onderhandelingstafel te willen zitten. Costa ziet het daarom als niet meer dan logisch dat hij probeert contact te zoeken met het Kremlin.

"Wat ik via mijn kantoor doe, is een diplomatiek kanaal opzetten. Want we kunnen niet alleen op anderen vertrouwen om Russische boodschappen te interpreteren en we moeten in staat zijn om onze eigen boodschappen aan Rusland over te brengen", aldus Costa op een persconferentie. Daarin zegt hij ook nauw samen te werken met voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, die naast hem op het podium stond.