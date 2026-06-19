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Groningen is boos op kabinet: onfatsoenlijke overvaltactiek

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 18:13
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WINSUM (ANP) - Het kabinet heeft een "overvaltactiek" gebruikt om de plaatsing van kerncentrales in de Groningse Eemshaven mogelijk te maken. Dat vindt wethouder Eltjo Dijkhuis van Het Hogeland, de gemeente waarin de Eemshaven ligt. "Als een dief in de nacht voert het Rijk hier over de rug van de Groningers een operatie uit die het naar eigen zeggen niet zou doen."
Het kabinet maakte vrijdag bekend dat twee locaties in de Eemshaven en een in het Zeeuwse Terneuzen nog in beeld zijn voor een kerncentrale. De andere opties, waaronder Borssele en de Maasvlakte, zijn afgevallen.
Het kabinet heeft een zogeheten voorkeursrecht gevestigd op de drie overgebleven locaties, wat betekent dat het Rijk het eerste recht heeft op de koop van de grond. "De staatssecretaris belde vandaag om dit nog even te melden, terwijl zoiets maanden voorbereiding vergt", aldus Dijkhuis.
De Groningse gedeputeerde Pascal Roemers zegt "verbijsterd" te zijn en noemt de handelswijze van het kabinet "heel onfatsoenlijk".
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