Costa meldt dat de EU volledig achter Spanje staat

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 14:21
anp040326135 1
BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van de EU-leiders António Costa, heeft in een telefoongesprek met de Spaanse premier Pedro Sánchez laten weten dat de EU volledig achter Spanje staat. Dat schrijft Costa op X.
"De EU zal er altijd voor zorgen dat de belangen van haar lidstaten volledig worden beschermd", aldus Costa.
Sánchez en zijn regering liggen onder vuur van de Amerikaanse president Donald Trump om hun weerzin tegen de oorlog in Iran. Spanje weigert de VS toegang te geven tot hun bases voor aanvallen. Trump is woedend en dreigt met sancties tegen Spanje.
Verdeeld
De EU-lidstaten zijn verdeeld over hun veroordeling van de aanvallen van de VS en Israël op Iran. Spanje kreeg dinsdag bijval van de Franse president Emmanuel Macron, die stelde dat de Amerikaanse aanvallen buiten het "internationaal recht" vallen. Costa herhaalt op X dat hij achter het internationaal recht staat en "de op regels gebaseerde orde overal ter wereld".
De Franse Eurocommissaris en tevens vicevoorzitter van de Europese Commissie, Stéphane Séjourné, zei dat een "dreigement tegen een EU-lidstaat een dreigement is tegen de hele EU". Hij verbindt nog geen consequenties aan Trumps aankondiging niet langer te handelen met Spanje.
