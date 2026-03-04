Eis: 10 jaar cel en tbs om verkrachting en bedreigen ex-partners

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Govinda B. De 34-jarige man uit Delft zou vanaf 2022 tot zijn aanhouding in oktober 2024 vijf vrouwen met wie hij een relatie had, hebben bedreigd en mishandeld. Hij zou seksvideo's met ze hebben gemaakt en die hebben verspreid. Een aantal keren zouden de vrouwen daarbij buiten bewustzijn zijn geweest. Een van hen zou hij hebben verkracht onder dreiging van een mes.

De officier van justitie sprak van een "bizarre zaak". Volgens haar waren de slachtoffers van B. kwetsbare vrouwen die hij bewust uitkoos. De officier rekende het B. zwaar aan dat hij geen berouw heeft getoond.

B. werd eerder tot zeven jaar cel veroordeeld voor het doodsteken van zijn toenmalige vriendin, Melissa, in 2014.

De slachtoffers hebben nog altijd last van wat B. hen zou hebben aangedaan. De gebeurtenissen hebben "diepe blijvende sporen achtergelaten", zei een van de advocaten namens een slachtoffer.