ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eis: 10 jaar cel en tbs om verkrachting en bedreigen ex-partners

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 14:15
anp040326133 1
DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Govinda B. De 34-jarige man uit Delft zou vanaf 2022 tot zijn aanhouding in oktober 2024 vijf vrouwen met wie hij een relatie had, hebben bedreigd en mishandeld. Hij zou seksvideo's met ze hebben gemaakt en die hebben verspreid. Een aantal keren zouden de vrouwen daarbij buiten bewustzijn zijn geweest. Een van hen zou hij hebben verkracht onder dreiging van een mes.
De officier van justitie sprak van een "bizarre zaak". Volgens haar waren de slachtoffers van B. kwetsbare vrouwen die hij bewust uitkoos. De officier rekende het B. zwaar aan dat hij geen berouw heeft getoond.
B. werd eerder tot zeven jaar cel veroordeeld voor het doodsteken van zijn toenmalige vriendin, Melissa, in 2014.
De slachtoffers hebben nog altijd last van wat B. hen zou hebben aangedaan. De gebeurtenissen hebben "diepe blijvende sporen achtergelaten", zei een van de advocaten namens een slachtoffer.
loading

POPULAIR NIEUWS

ce812b8be748f408e4e9e667aad9d53e,cad22df5

Mojtaba Khamenei, de zoon van de gedode leider Ali Khamenei, benoemd tot nieuwe ayatollah

anp030326186 1

Trump dreigt alle handel met Spanje te stoppen

174459286_m

6 tekenen dat je cortisol te hoog is

generated-image (5)

Komt er eindelijk een beurscrash? Wat spaarders en beleggers moeten weten

shutterstock_2063113412

Amsterdam: 70 euro voor een broodje vlees

belastingformulier

Belastingaangifte 2025: vijf fouten die je zo honderden euro’s kosten

Loading