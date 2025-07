Crewlid Oscarwinnende docu No Other Land gedood door kolonist

GAZA (ANP) - Een crewlid van de Oscarwinnende documentaire No Other Land, over de gevolgen van de bezetting van de Westelijke Jordaanoever, is gedood door een Israëlische kolonist. Dat maakte Yuval Abraham, een van de coregisseurs van de documentaire, bekend op X. Het slachtoffer, de 31-jarige Awdah Hathleen, zou in de buurt van Hebron onder vuur zijn genomen door een eerder door de Europese Unie en de Verenigde Staten bestrafte kolonist.

De verdachte, een Israëlische burger, zou volgens nieuwszender Al Jazeera door de politie zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. Volgens de krant Times of Israel is de man inmiddels weer vrijgelaten en heeft hij huisarrest gekregen.

De verdachte zou Yinon Levi zijn, die met drie andere extremistische kolonisten op een sanctielijst van de EU en de VS stond. Vlak na zijn aantreden begin dit jaar zette de Amerikaanse president Donald Trump een streep door de lijst.