Wiebes sprint naar tweede etappezege in Tour de France Femmes

POITIERS (ANP) - Wielrenster Lorena Wiebes heeft haar tweede etappezege geboekt in de Tour de France Femmes. De Europees kampioene van SD Worx - Protime won na de derde etappe ook de vierde rit in de massasprint. Wiebes bleef in de straten van Poitiers geletruidraagster Marianne Vos en de Ierse Lara Gillespie voor.

Voor Wiebes is het de vijfde etappezege in totaal in de Tour. Ze won eerder in 2022 twee ritten en boekte in 2023 één zege.

De vierde etappe ging van start in Saumur met klassementsfavoriet Demi Vollering. De kopvrouw van FDJ-Suez was een dag eerder hard ten val gekomen, maar meldde voorafgaand aan de start dat ze zich goed genoeg voelde om door te rijden.

Rijnbeek

Maud Rijnbeek van VolkerWessels ging in haar eentje in de aanval. Ze werd later bijgehaald door de Duitse Franziska Koch en de Braziliaanse Ana Vitória Magelhães en moest het duo daarna laten gaan. Het peloton haalde de twee vluchtsters in met nog 4 kilometer te gaan.

In de oplopende strook op 2 kilometer van de streep nam Kimberley Le Court, de nummer 2 uit het algemeen klassement, het initiatief. In de slotkilometer lanceerde Wiebes haar sprint met Vos in het wiel, maar die kon er niet meer langskomen. Eline Jansen was op de vierde plaats de derde Nederlandse renster.

Leiderstrui

Vos behoudt de leiderstrui. Ze heeft in het algemeen klassement 12 seconden voorsprong op Wiebes en Le Court. Vollering staat zesde op 25 seconden. De vijfde etappe woensdag kent een heuvelachtige finale. De Tour de France Femmes duurt tot en met zondag.